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Pesquisa Índice de Confiança da Indústria cai 0,8 ponto em abril, a 96 pontos, revela FGV Segundo o economista do FGV/Ibre Stéfano Pacini , a queda da confiança acende um alerta para os próximos resultados ao reforçar a sensibilidade da indústria a choques no preço do petróleo

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) caiu 0,8 ponto em abril em comparação a março, para 96,0 pontos. Este foi o primeiro recuo do índice em cinco meses. Em médias móveis trimestrais, o ICI se manteve estável, a 96,5 pontos.

"O sentimento dos empresários quanto ao futuro dos negócios retrata o aumento da incerteza com a guerra no Oriente Médio, sobretudo nos primeiros dias do mês, quando os conflitos estavam mais intensos", alerta o economista do FGV/Ibre Stéfano Pacini.

Segundo ele, a queda da confiança acende um alerta para os próximos resultados ao reforçar a sensibilidade da indústria a choques no preço do petróleo. Além disso, acrescenta, a manutenção da política monetária restritiva corrobora a cautela dos empresários, apesar da inflação, câmbio e mercado de trabalho se apresentarem como vetores positivos para o setor.

No detalhamento dos componentes do índice, o Índice de Situação Atual (ISA) caiu 0,7 ponto, para 96,5 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) recuou 0,9 ponto, para 95,5 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) aumentou 0,8 ponto porcentual em abril, para 83,2%.

A coleta de dados para a edição de abril de 2026 foi realizada entre os dias 1º e 24 do mês. A divulgação do próximo levantamento da Sondagem da Indústria ocorrerá em 27 de maio de 2026.

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