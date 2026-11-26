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Fundação Getúlio Vargas Índice de confiança da Indústria sobe 0,4 ponto em novembro, a 91,4 pontos, revela FGV Coleta de dados para a edição de novembro de 2026 foi realizada entre os dias 1º e 23 do mês

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV) subiu 0,4 ponto em novembro em comparação a outubro, para 91,4 pontos. Esta foi a primeira alta após quatro meses consecutivos de queda do indicador. Em médias móveis trimestrais, o ICI caiu 0,8 ponto, a 91,2 pontos.

Para o economista do FGV/Ibre Stéfano Pacini, o resultado interrompe o ciclo de quedas, mas tem caráter compensatório. Segundo ele, houve melhora nas avaliações sobre a situação atual, sobretudo em relação à demanda externa, além de algum escoamento de estoques.

À frente, afirma, o resultado mantém afastado o sentimento de otimismo entre os empresários para os próximos meses. "Os efeitos dos estímulos setoriais parecem estar passando e, em conjunto com a piora das previsões de variáveis-chave, como juros, mantêm distante a perspectiva de recuperação da confiança dos empresários", diz.

No detalhamento dos componentes do índice, o Índice de Situação Atual (ISA) avançou 1,5 ponto, para 94,0 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) recuou 0,8 ponto, para 89,0 pontos, o menor patamar desde outubro de 2025.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (Nuci) subiu 0,4 ponto porcentual em novembro, para 82,2%.

A coleta de dados para a edição de novembro de 2026 foi realizada entre os dias 1º e 23 do mês. A divulgação do próximo levantamento da Sondagem da Indústria ocorrerá em 26 de dezembro de 2026.

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