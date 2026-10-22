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Mercado Financeiro

Índice de confiança do consumidor da zona do euro cai a -17,9 em outubro, mostra preliminar

Analistas consultados pela FactSet previam recuo a -17 pontos neste mês

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Índice de confiança do consumidor da zona do euro cai a -17,9 em outubro, mostra preliminarÍndice de confiança do consumidor da zona do euro cai a -17,9 em outubro, mostra preliminar - Foto: Pexels/Reprodução

O índice de confiança do consumidor na zona do euro caiu de -16,8 pontos em setembro para -17,9 pontos em outubro, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 22, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).

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Analistas consultados pela FactSet previam recuo a -17 pontos neste mês.

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