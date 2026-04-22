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Mercado Financeiro

Índice de confiança do consumidor da zona do euro cai a -20,6 em abril, mostra preliminar

Resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a -17,3 pontos neste mês

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Índice de confiança do consumidor da zona do euro cai a -20,6 em abril, mostra preliminarÍndice de confiança do consumidor da zona do euro cai a -20,6 em abril, mostra preliminar - Foto: Pixabay/Reprodução

O índice de confiança do consumidor na zona do euro caiu a -20,6 pontos em abril, ante -16,3 pontos em março, segundo dados preliminares divulgados pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), nesta quarta-feira, 22.

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O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a -17,3 pontos neste mês.
 

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