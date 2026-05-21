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Mercado Financeiro

Índice de confiança do consumidor da zona do euro sobe a -19 em maio, mostra preliminar

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam -20,3 pontos neste mês

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Índice de confiança do consumidor da zona do euro sobe a -19 em maio, mostra preliminarÍndice de confiança do consumidor da zona do euro sobe a -19 em maio, mostra preliminar - Foto: Pixabay/Reprodução

O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu a -19,0 pontos em maio, ante -20,6 pontos em abril, segundo dados preliminares divulgados pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), nesta quinta-feira, 21.

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Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam -20,3 pontos neste mês.

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