indústria Índice de confiança do empresário industrial cai em março, diz CNI Icei cai 1,6 ponto e chega ao 15º mês em queda

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) caiu 1,6 ponto na passagem de fevereiro para março, de 48,2 para 46,6 pontos, informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira, 12. Foi o 15º mês seguido de queda, a maior sequência desse tipo desde a recessão de 2015 e 2016.

Quando abaixo da linha de 50 pontos, o indicador mostra piora da confiança frente ao mês anterior.

"A falta de confiança prolongada dos empresários se traduz em redução dos investimentos, da produção e, consequentemente, das contratações", diz o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, por meio de nota. "Com isso, a indústria gera menos renda e emprego, fazendo com que a roda da economia gire menos. Ou seja, a economia cresce menos num cenário de menor confiança."

O indicador de expectativas dos empresários industriais caiu 1,6 ponto, de 50,4 para 48,8 pontos. Esse índice é composto por dois indicadores: de expectativas para a economia, que cedeu de 42,6 para 40,4 pontos; e de expectativas para as próprias empresas, que caiu de 54,3 para 53 pontos.

Outro componente do Icei, o índice de condições atuais, recuou de 43,8 para 42,1 pontos em março. O índice de condições atuais da economia caiu para 36,4 pontos, e o índice de condições atuais das empresas cedeu para 44,9 pontos.



