Indústria Índice de Confiança do Empresário Industrial em Pernambuco registra alta em janeiro de 2025 O leve aumento aponta uma retomada parcial do otimismo, mesmo diante de desafios econômicos persistentes

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) em Pernambuco registrou um leve avanço de 0,8 ponto percentual entre dezembro e janeiro, atingindo 52,5 pontos.

Embora indique uma recuperação, o índice ainda se mantém 3,2 pontos abaixo do nível observado no mesmo período de 2024, sinalizando um cenário de confiança moderada entre os industriais pernambucanos.

O aumento do ICEI estadual aponta uma retomada parcial do otimismo, mesmo diante de desafios econômicos persistentes, como a alta taxa de juros e a incerteza econômica nacional.

Vale destacar que um índice acima de 50 pontos sinaliza confiança, enquanto valores inferiores indicam pessimismo.

No contexto nacional, o ICEI caiu 1,0 ponto percentual, atingindo 49,1 pontos, o que demonstra um cenário de desconfiança generalizada no setor industrial brasileiro.

Essa diferença ressalta a resiliência dos empresários pernambucanos em um ambiente econômico adverso.

O ICEI é um indicador essencial para embasar decisões empresariais. Quando em terreno positivo, reflete maior disposição para investimentos, expansão da produção industrial e geração de empregos, fatores fundamentais para o fortalecimento econômico de Pernambuco e do Brasil.

Na análise das condições atuais, a cautela entre os industriais impera. Esse índice de Condições Atuais, que mede a percepção dos empresários sobre o estado atual dos negócios, registrou queda de 2,2 pontos percentuais em janeiro, alcançando 48,2 pontos.

Com esse resultado abaixo da linha dos 50 pontos, o indicador sinaliza um cenário de maior cautela e desconfiança.

Em relação a janeiro de 2024, o índice caiu 3,5 pontos, refletindo o impacto dos desafios econômicos enfrentados ao longo do último ano, como o alto custo do crédito e a persistência de incertezas econômicas.

No cenário nacional, o Índice de Condições Atuais também apresentou retração, com queda de 2,3 pontos, atingindo 44,2 pontos, reforçando um ambiente ainda mais desafiador para a indústria brasileira.

Em contrapartida, o Índice de Expectativas dos empresários pernambucanos registrou alta de 1,6 ponto percentual em janeiro, atingindo 53,9 pontos.

Esse crescimento indica um otimismo renovado para os próximos meses, reforçando a esperança na recuperação e no crescimento do setor industrial no estado.

Apesar da melhora no curto prazo, o índice ainda se encontra 3,8 pontos abaixo do registrado em janeiro de 2024, demonstrando que o otimismo atual é mais contido.

No cenário nacional, o Índice de Expectativas sofreu uma leve queda de 0,4 ponto percentual, ficando em 51,5 pontos, mas permanecendo acima da linha divisória dos 50 pontos, indicando que há esperança de melhora, ainda que com moderação.

De acordo com o economista da FIEPE, Cézar Andrade, os resultados do ICEI em janeiro de 2025 mostram um cenário misto para a indústria pernambucana.

“Enquanto a confiança geral apresenta leve melhora e as expectativas para o futuro indicam otimismo moderado, a percepção das condições atuais segue negativa. Diante desse panorama, torna-se essencial a adoção de medidas que impulsionem a economia, estimulem investimentos e promovam um ambiente de negócios mais favorável para a indústria.”, disse.

