A- A+

Alta Índice de Consumo das Famílias recifenses inicia 2025 com cenário positivo De acordo com um recorte local realizado pela Fecomércio-PE, dados apontam maior confiança das famílias no consumo

O Índice de Consumo das Famílias (ICF) em Recife apresentou um cenário otimista no início de 2025, refletindo a melhora das condições econômicas e do mercado de trabalho. De acordo com um recorte local realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), os dados apontam maior confiança das famílias no consumo, impulsionada pela recuperação da renda e pelo controle da inadimplência.

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o índice registrou alta, atribuída principalmente ao crescimento do emprego formal e ao maior acesso ao crédito. Esse cenário beneficia diretamente o comércio local, especialmente os setores de bens não duráveis, como supermercados e farmácias, que seguem como protagonistas do consumo familiar.

Para o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima, os resultados do ICF demonstram um ambiente econômico mais estável, mas que ainda requer cautela. “O crescimento do índice indica que as famílias estão retomando sua capacidade de consumo. No entanto, a alta taxa de informalidade e aceleração da inflação nos últimos meses são os desafios para 2025 em nível nacional”, comenta o economista.

O presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, também enfatiza a relevância do comércio local nesse contexto. “A confiança do consumidor é um motor importante para o varejo. O avanço do consumo, aliado à recuperação do mercado de trabalho, sinaliza um ano mais promissor para os empresários do setor. O desafio agora é manter essa trajetória positiva e fortalecer o ambiente de negócios, para garantir o crescimento contínuo do comércio pernambucano”, afirma o presidente.

Veja também