Índice de inadimplência em Pernambuco cresce 1,61%

Segundo o relatório divulgado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil, o número de inadimplentes em Pernambuco cresceu 1, 61% em dezembro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. Contudo, a alta no Estado ficou abaixo da média nacional (3,58%) e também da região Nordeste (1,85%). O levantamento ainda mostrou os dados sobre a recuperação de crédito e reincidência de negativação das pessoas físicas no Estado.

Em dezembro de 2023, cada consumidor pernambucano negativado devia, em média, R$ 3.992,92 na soma de todas as dívidas. Além disso, 33, 57% dos devedores possuíam dívidas de até R$ 500. A pesquisa também mostrou que o tempo médio de atraso é equivalente a 28, 2 meses. Por outro lado, 41, 60% dos endividados possuem tempo de inadimplência entre 1 e 3 anos.

O SPC publicou um Indicador de reincidência de pessoas físicas, que mede a quantidade de consumidores que apareceram nos cadastros de inadimplentes no mês referência e que já tinham aparecido nos cadastros de inadimplentes nos últimos 12 meses.

Segundo os dados, do total de negativações no Estado em dezembro de 2023, 87,18% foram de devedores reincidentes. E do total de negativações em Pernambuco, 63,65% são de consumidores que não pagaram dívidas anteriores até dezembro de 2023.

Os dados do indicador mostram que houve um crescimento de 9,53% no número de reincidentes em comparação com o ano passado. O tempo médio decorrido entre o vencimento de um débito e o vencimento dos demais é de 80,2 dias. Ou seja, após 2, 7 meses do vencimento de uma dívida negativada, logo vence outra.

O levantamento também apresentou a faixa etária de reincidentes em Pernambuco. Os números mostraram que pessoas de 30 a 39 anos (25,73%) possuem uma participação expressiva no índice de reincidência. A participação dos reincidentes por sexo também foi contabilizada e as mulheres apresentaram um percentual de 55,23% contra 44,77% dos homens.

