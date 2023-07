A- A+

DOCUMENTO Índice de "passaporte mais poderoso do mundo" tem novo líder; veja o ranking e onde está o Brasil Documento brasileiro está no 19º lugar da lista, com acesso a 168 países sem necessidade de visto

Leia também

• "The 50 Best" revela os melhores restaurantes do mundo, com um endereço brasileiro na 12ª posição

• Veneza, Chicago, Caribe: lista aponta melhores hotéis do mundo; confira detalhes

• Renovar o passaporte nos EUA, um processo longo e difícil após a pandemia

Durante cinco anos, o Japão liderou o Henley Passport Index, um ranking que estabelece os passaportes "mais poderosos" do mundo com base na liberdade que os portadores têm de viajar para outros países sem precisar de um visto.



No entanto, na edição mais recente da lista, o documento japonês caiu para a terceira posição, com as portas abertas para 189 destinos. Foi superado por Cingapura, cujos cidadãos têm acesso liberado em 192 nações.

O índice compara 199 diferentes passaportes e 227 destinos de viagem para listar que nacionalidades têm mais facilidade de viagens sem exigências de visto. Três países europeus — Itália, Espanha e Alemanha — ocupam a vice-liderança da lista, podendo entrar livremente em 190 países.

Já o passaporte português ficou em quinto, com 187 destinos possíveis sem visto, e o americano, em oitavo, com 184.

No ranking da Henley, o pior passaporte do mundo continua sendo o do Afeganistão, que garante acesso a apenas 27 países sem visto. Para um cidadão iraquiano, são só 29 países. O passaporte sírio franqueia o acesso a apenas 30 países.

No ranking de 2023, o Brasil ganhou uma posição e chegou ao 19º lugar, com portas abertas para 168 países. O passaporte brasileiro fica atrás de outros sul-americanos, como o chileno (15º, com 174 destinos) e o argentino (18º, com 169).

Os melhores passaportes do mundo

1º - Cingapura - 192 países

2º - Alemanha, Itália, Espanha - 190 países

3º - Áustria, Finlândia, França, Japão, Luxemburgo, Coreia do Sul, Suécia - 189

4º - Dinamarca, Irlanda, Holanda, Reino Unido - 188

5º - Bélgica, República Tcheca, Malta, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Suíça - 187

6º - Austrália, Hungria, Polônia - 186

7º - Canadá, Grécia - 185

8º - Lituânia, Estados Unidos - 184

9º - Letônia, Eslováquia, Eslovênia

10º - Estônia, Islândia - 182

Fonte: Henley Passport Index

Entenda o ranking

O ranking, publicado pela consultoria de imigração Henley & Partners, com sede em Londres, usa dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo para classificar o acesso de 199 passaportes a 227 destinos de viagem.

A metodologia difere de outros índices de passaportes como o publicado pela consultoria financeira Arton Capital, que coloca os Emirados Árabes Unidos na pole position.

No entanto, ter o passaporte bem colocado no ranking não significa que um país seja um grande emissor de turistas para o mundo.

Veja também

BRASIL Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2