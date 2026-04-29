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Mercado Financeiro

Índice de sentimento econômico da zona do euro cai para 93 pontos em abril

Resultado de abril ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice a 95,5 pontos

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Índice de sentimento econômico da zona do euro cai a 93 em abrilÍndice de sentimento econômico da zona do euro cai a 93 em abril - Foto: Pixabay/Reprodução

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, recuou para 93 pontos em abril, ante 96,2 pontos em março, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).

O resultado de abril ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice a 95,5 pontos. O dado de março foi revisado para baixo, de 96,6 pontos originalmente.

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Apenas a confiança do consumidor diminuiu de -16,4 pontos em março para -20,6 pontos em abril, confirmando a leitura preliminar, enquanto a do setor industrial caiu de -7 para -7,7 pontos no mesmo período e a de serviços diminuiu de 4,1 para 0,9 ponto.

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