Sex, 28 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado Financeiro

Índice de sentimento econômico da zona do euro sobe a 98,4 em agosto e supera previsão

Resultado de agosto superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do índice para 97,6

Reportar Erro
Índice de sentimento econômico da zona do euro sobe a 98,4 em agosto e supera previsãoÍndice de sentimento econômico da zona do euro sobe a 98,4 em agosto e supera previsão - Foto: Pexels/Reprodução

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu para 98,4 pontos em agosto, ante 97,1 pontos em julho, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 28, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).

O resultado de agosto superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do índice para 97,6. O dado de julho foi revisado para cima, de 96,9 pontos originalmente.

Leia também

• Bolsas da Europa ensaiam recuperação à espera de fala de Warsh sobre juros nos EUA

• Taxas de juros ficam de lado, com inflação acima do previsto nos EUA e queda do IPCA-15

• Dólar ganha força ante real, em linha com exterior após PCE dos EUA

A confiança do consumidor aumentou de -15,9 pontos em julho para -15,5 pontos em agosto, confirmando a leitura preliminar. Já a confiança do setor industrial subiu de -6,1 para -5,3 pontos. A do setor de serviços, por sua vez, avançou de 4,7 para 5,8 pontos no mesmo período.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter