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Mercado Financeiro Índice de sentimento econômico da zona do euro sobe a 98,4 em agosto e supera previsão Resultado de agosto superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do índice para 97,6

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu para 98,4 pontos em agosto, ante 97,1 pontos em julho, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 28, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).

O resultado de agosto superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do índice para 97,6. O dado de julho foi revisado para cima, de 96,9 pontos originalmente.

A confiança do consumidor aumentou de -15,9 pontos em julho para -15,5 pontos em agosto, confirmando a leitura preliminar. Já a confiança do setor industrial subiu de -6,1 para -5,3 pontos. A do setor de serviços, por sua vez, avançou de 4,7 para 5,8 pontos no mesmo período.



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