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fiepe Índice de Velocidade de Vendas para Imóveis Novos é relançado nesta quarta-feira (4) O indicador, criado pela Fiepe, tornou-se uma das principais referências para acompanhar o desempenho do mercado imobiliário no estado

O Índice de Velocidade de Vendas (IVV) para Imóveis Novos, criado pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) em 1995, vai retornar modernizado, agora em parceria com a BCB Inteligência. Incorporando novas metodologias, maior nível de detalhamento e um Business Intelligence (BI) interativo, permitirá uma análise mais dinâmica e estratégica do setor.

O relançamento, que ocorre nesta quarta-feira (4), às 12h30, marcará os 30 anos do IVV para Novos Imóveis e vai reunir a diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), empresários e especialistas para apresentar essa nova ferramenta, que volta a apoiar a tomada de decisões de investidores, incorporadoras, construtoras e demais agentes do mercado imobiliário.

O índice tornou-se, ao longo de décadas, uma das principais referências para acompanhar o desempenho do mercado imobiliário. Pioneira na elaboração desse indicador, a Fiepe inspirou outras federações do país a desenvolverem estudos semelhantes..

O diretor da BCB, Bruno Cantalupo, ressaltou a importância do indicador para o mercado imobiliário e projeta una expansão da plataforma. "A princípio, vai ser voltada à construção civil, mas espera-se que em breve a gente esteja divulgando num ambiente público para que toda a sociedade possa acompanhar os indicadores do mercado imobiliário", revelou.

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