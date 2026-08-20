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Varejo Alimentício Índice que mede falta de produtos nas gôndolas dos supermercados cai ao menor nível em 12 meses Queda foi acompanhada pela maior parte das categorias básicas monitoradas, com recuos na indisponibilidade de ovos, leite UHT, café, arroz, açúcar e feijão

O Índice de Ruptura da Neogrid, que mede a falta de produtos nas gôndolas dos supermercados brasileiros, caiu para 10,8% em julho de 2026, o menor nível do indicador geral em 12 meses. O recuo foi de 0,7 ponto porcentual ante junho, quando o índice marcou 11,5%, segundo um levantamento divulgado pela empresa.

A queda foi acompanhada pela maior parte das categorias básicas monitoradas, com recuos na indisponibilidade de ovos, leite UHT, café, arroz, açúcar e feijão. Na direção oposta, o papel higiênico registrou alta de 1,8 ponto, com o índice passando de 14,1% para 15,9%.

O indicador é divulgado em um cenário de consumo ainda pressionado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) avançou 0,06% no mês e acumula 4,5% em 12 meses, enquanto o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) aponta queda real de 1,4% no faturamento do varejo em julho, na comparação anual, segundo a Neogrid.

"A redução na ruptura evidencia uma recomposição importante da cadeia de abastecimento com o varejo aprimorando a previsão de demanda e a indústria respondendo com mais agilidade às mudanças no comportamento de compra", afirmou o Chief Relationship Strategist da Neogrid, Robson Munhoz.

Ele acrescentou que, "com as vendas reais em queda e o orçamento familiar pressionado pela inflação acumulada, a maior disponibilidade de produtos nas gôndolas reflete um ritmo de compras mais cauteloso que diminui a velocidade de giro dos estoques".

Entre os itens com maior melhora, os ovos recuaram de 27,8% para 22,4% (-5,4 pontos), e o leite UHT caiu de 13,8% para 11,4% (-2,4 pontos). Já o café passou de 9,4% para 7,4% (-2,0 pontos), o arroz de 11,0% para 9,5% (-1,5 ponto) e o açúcar de 9,4% para 8,5% (-0,9 ponto). O feijão ficou praticamente estável, de 8,3% para 8,1% (-0,2 ponto).

A Neogrid diz que a queda na ruptura de ovos ocorreu com estoques elevados nas granjas e consumo equilibrado no período de férias escolares, segundo dados do Cepea-Esalq/USP. O preço médio da embalagem de seis unidades caiu de R$ 7,03 para R$ 6,80 no mês, de acordo com o levantamento.

No leite UHT, apesar da redução na falta do produto, os preços subiram em julho. O valor médio do UHT integral foi de R$ 6,08 para R$ 6,20, enquanto o semidesnatado passou de R$ 6,26 para R$ 6,42, segundo a Neogrid. A empresa cita dados do Cepea indicando alta acumulada de 33,1% no leite cru captado por laticínios no primeiro semestre.

No papel higiênico, a Neogrid atribui o aumento da ruptura à menor disponibilidade de estoques. A empresa menciona a análise do Banco do Brasil apontando que, apesar da oferta pontual de celulose de fibra longa ter subido no mês, o volume acumulado global nos primeiros cinco meses de 2026 ainda recua 3,7% ante igual período do ano anterior.

Os preços médios também subiram: a embalagem de folha simples foi de R$ 10,82 para R$ 10,85, a de folha dupla de R$ 18,34 para R$ 18,42 e a de folha tripla de R$ 23,22 para R$ 23,39.



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