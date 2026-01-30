Indonésia habilita 14 frigoríficos do Brasil para exportação de carne bovina

A- A+

A Indonésia habilitou mais 14 frigoríficos brasileiros para exportação de carne bovina. A informação foi confirmada pelo Ministério da Agricultura. Ao todo, com as novas habilitações, 52 frigoríficos estão aptos a exportar a proteína vermelha ao país asiático. O governo brasileiro foi notificado na quinta-feira, 29, da autorização às indústrias nacionais.

Os frigoríficos habilitados à exportação foram: Frigol, de São Félix do Xingu (PA, SIF 4151); Pantanal, de Várzea Grande (MT, SIF 585); Cooperfrigu, de Gurupi (TO, SIF 93); Primafods, de Araguari (MG, SIF 177); Mercúrio, de Castanhal (PA, SIF 4554); Zanchetta, de Bauru (SP, SIF 1758); JBS, de Andradina (SP, SIF 385); JBS, de Anastácio (MS, SIF 615); JBS de Campo Grande (MS, SIF 1662); JBS, de Naviraí (MS, SIF 3181); Frisacre, de Rio Branco (AC, SIF 3297); Minerva, de Barretos (SP, SIF 421); Fribal, de Imperatriz (MA, SIF 2431); e Distriboi, de Ji-Paraná ( RO, SIF 4695). Essas unidades foram auditadas por uma missão da Indonésia ao País em dezembro.

A indústria brasileira esperava a habilitação das plantas, após a missão em dezembro. "As novas habilitações para a Indonésia representam um avanço importante em um ano desafiador, fortalecem a estratégia de diversificação de mercados e ampliam as oportunidades para a carne bovina brasileira em um mercado de grande potencial. O resultado reflete o empenho do Ministério da Agricultura na abertura e na consolidação de novos mercados", disse o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa, em nota ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A Indonésia é uma das apostas dos exportadores brasileiros para redirecionar parte do volume de carne que deixará de ser exportado à China, em virtude da salvaguarda imposta. O mercado foi aberto para a proteína nacional em 2019 e em agosto de 2025 ampliado para carne bovina com osso, miúdos bovinos, produtos cárneos e preparados de carne do Brasil.

Após autorizar a importação de carne com osso, registrou em novembro de 2025 o maior volume mensal de sua história, com 14 mil toneladas, e pode adicionar entre 50 mil e 60 mil toneladas em 2026, segundo estimativas do setor. Em 2025, o Brasil exportou 42,931 mil toneladas de carne bovina à Indonésia, com geração de receita de US$ 153,855 milhões, segundo dados do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro.



