Indústria apoia conclusão de acordo Mercosul-UE, que favorecerá ambas as regiões, diz Fiesp

A- A+

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, abriu nesta quarta-feira o fórum de empresas brasileiras e italianas reiterando o apoio da entidade à conclusão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

"Estamos conscientes dos desafios, mas queremos dizer que a indústria é favorável à conclusão e acreditamos que vamos chegar a bom termo, o que vai favorecer a indústria europeia e empresas de ambas as regiões", declarou Josué na abertura do encontro, realizado na sede da Fiesp, também com presença do vice primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, e do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

O presidente da Fiesp disse ainda que a União Europeia e o Mercosul têm oportunidade de liderar o mundo em direção a metodologias e métricas comuns de medições da pegada de carbono nos processos industriais. Além disso, destacou que os exportadores brasileiros de alimentos estão se adaptando para atender ao rigor da lei de desmatamento europeia.





Veja também

REFORMA TRIBUTÁRIA Setor de telecom tenta ser incluído em política de cashback prevista na reforma tributária