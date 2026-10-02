A- A+

IBGE Indústria brasileira está 1,3% acima do patamar pré-pandemia, revela IBGE Após recuo de 0,6% em agosto, produção industrial acumula queda de 3,4% desde maio

A produção industrial brasileira encontra-se 1,3% acima do patamar registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020, segundo André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A indústria recuou 0,6% na passagem de julho para agosto de 2026, a maior queda para o mês de agosto desde 2022 (-1,4%).

A distância ante fevereiro de 2020 chegou ao pico de 4,6% em abril de 2026.

Com os resultados negativos registrados a partir de maio, no entanto, a produção industrial foi se aproximando do patamar registrado antes da emergência sanitária.

Em maio, a indústria ficou 3,5% acima do pré-pandemia. Em junho e julho, a distância passou para 1,9%.

"Antes do resultado de agosto, o saldo era mais positivo. Com a entrada dos resultados negativos a partir de maio, o distanciamento foi diminuindo mês a mês", disse Macedo.

Entre maio e agosto, a indústria geral acumulou uma perda de 3,4%. O resultado, segundo Macedo, elimina parte do ganho de 4,3%, acumulado entre janeiro e abril.

Em relação ao patamar mais elevado da indústria, registrado em maio de 2011, o resultado de agosto de 2026 está 15,6% abaixo.

Veja também