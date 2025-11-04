A- A+

Indústria cai 0,4% em setembro, mostrando desaceleração do setor

A produção industrial brasileira teve queda de 0,4% em setembro, após alta de 0,8% em agosto. O resultado, divulgado nesta terça-feira pelo IBGE, veio levemente acima da expectativa de analistas, que projetavam queda de 0,5%.

Em comparação com setembro de 2024, a produção industrial teve alta de 2%;

No acumulado do ano de 2025, o setor industrial avançou 1%;

Já no acumulado em 12 meses, o crescimento foi de 1,5%.

O número de agosto confirma uma expectativa de desaceleração que já vinha sendo projetada pelos analistas. Apesar da alta em agosto, nos meses anteriores já era observada uma perda de ritmo, diante do cenário macroeconômico desfavorável, com a taxa básica de juros, a Selic, em patamares elevados.

O setor havia ficado quatro meses, de abril a julho, sem crescimento expressivo. Em abril e maio, a produção teve quedas de 0,6% e 0,5%, respectivamente, enquanto em junho houve a variação de 0,1%, considerada estabilidade, e em julho o leve recuo de 0,2%. Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo, nesse período, a indústria acumulou perda de 1,3%.

"No resultado de setembro, o setor industrial voltou a registrar perda, influenciada, principalmente, por segmentos de peso na estrutura industrial que apresentaram recuos relevantes na produção: indústria farmacêutica (medicamentos), setor extrativo (óleos brutos de petróleo) e indústria automobilística (automóveis e autopeças), que, em conjunto, respondem por aproximadamente 23% do total da indústria geral", disse ele.

Entre as 25 atividades industriais observadas pela pesquisa, 12 tiveram queda na produção. A principal influência negativa veio dos produtos farmoquímicos e farmacêuticos, que tiveram queda de 9,7%.

