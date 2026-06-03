Indústria cresce 0,7% em abril, em quarto mês seguido de alta
Número veio acima do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam alta de 0,5%
A produção industrial do Brasil cresceu 0,7% em abril, chegando ao quarto mês seguido de avanço. em março, o setor teve a leve alta de 0,1%. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, a partir da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), realizada pelo IBGE. Número veio acima do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam alta de 0,5%.
Com isso, o setor já acumula alta de 1,7% no ano. Já em 12 meses o acumulado está em 0,70%. Na comparação com abril de 2025, o avanço foi de 2,7%.
Dos 25 ramos industriais pesquisados, 14 mostraram avanço na produção em abril. As principais atividades que impulsionaram o setor foram as indústrias extrativas (3,1%) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (3,1%), ambas crescendo pelo quinto mês consecutivo.
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"Nestas atividades, as pressões positivas mais relevantes vieram de óleos brutos de petróleo, gás natural e minério de ferro, no caso do setor extrativo; e de álcool etílico e dos derivados do petróleo, especialmente o óleo diesel, para a atividade dos derivados do petróleo e biocombustíveis", explicou André Macedo, gerente da pesquisa.