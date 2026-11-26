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Confederação Nacional da Indústria Indústria da Construção registra em outubro pior nível de atividade em dez anos, diz CNI Sondagem também aponta que, com a queda da atividade, a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) caiu de 68% para 64%

O índice que mede a evolução da atividade da indústria da construção caiu 1,4 ponto em outubro, para 44,2 pontos. Esse é menor valor para o mês desde 2016 e o resultado aponta retração do desempenho do setor em relação a setembro. O dado consta da Sondagem Indústria da Construção, divulgada nesta quinta-feira, 26, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O índice varia de zero a 100, sendo que valores abaixo de 50 indicam queda na atividade.

"O índice de evolução do nível de atividade caiu bastante na passagem de setembro para outubro. Ele já vinha em um patamar baixo e, com a queda, mostrou um desempenho bastante fraco, ainda mais levando em consideração os resultados historicamente baixos por mês", destaca o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

A Sondagem também aponta que, com a queda da atividade, a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) caiu de 68% para 64%. Essa é a maior queda mensal da UCO desde março de 2020. A CNI ainda destaca que o resultado destoa do que é usual na passagem de setembro para outubro, já que o índice nunca havia caído mais de dois pontos entre esses meses.

Houve queda também nos postos de trabalho do setor pelo terceiro mês consecutivo. O índice de evolução do número de empregados caiu um ponto, para 44,3 pontos, menor patamar desde junho de 2020 e pior resultado para o mês de outubro desde 2017.

Confiança mais baixa

Esse cenário contribuiu para a queda do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da Construção. O ICEI do setor caiu 7,7 pontos na passagem de outubro para novembro e chegou aos 41,3 pontos, ficando mais distante da linha divisória dos 50 pontos, que separa confiança da falta de confiança. Segundo a Sondagem, o pessimismo dos empresários do setor é o maior desde maio de 2020. "O resultado foi puxado, sobretudo, pelo recuo das expectativas para o futuro das empresas e da economia, que registrou seu patamar mais baixo desde o início da série histórica."

Com a atividade enfraquecida, os quatro índices de expectativas da indústria da construção caíram. O índice de expectativa de nível de atividade caiu 6,2 pontos, de 50,1 para 43,9 pontos. Assim, o indicador deixou o patamar de estabilidade e passou a projetar queda da atividade nos próximos seis meses.

Os demais índices de expectativa já estavam em patamar negativo, o que se intensificou com os resultados de novembro. O indicador que mede expectativa para compras de insumos e matérias-primas recuou 6,3 pontos, para 43,4 pontos; para novos empreendimentos e serviços, queda de 4,4 pontos, para 44,2 pontos; e expectativa para número de empregados teve queda de 3,9 pontos, para 44,8 pontos.

Esse pessimismo também impactou a intenção de investimento dos empresários da construção. O índice que mede essa intenção caiu 2,2 pontos em novembro, para 39,7 pontos, o menor valor para o mês desde 2019.

A CNI ouviu 320 empresas para a edição desta Sondagem, sendo 120 pequenas, 137 médias e 63 grandes, entre os dias 3 e 12 de novembro.

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