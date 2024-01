Indústria de bebidas amplia investimentos em Pernambuco

A- A+

A fábrica da Coca-Cola localizada em Suape informou hoje que vai investir R$ 700 milhões na sua ampliação, com a geração de 300 novos empregos. O anúncio foi feito durante visita da governadora Raquel Lyra à empresa.

Do valor total, R$ 360 milhões serão utilizados na implantação de duas novas linhas de produção: uma de embalagens retornáveis e outra para PET.

A ampliação da capacidade produtiva atenderá Pernambuco e os estados vizinhos. Os recursos serão injetados em tecnologia, logística, infraestrutura e ativos de mercado. O maquinário está em fase de compras as obras devem iniciar ainda este ano.

“Pernambuco é terra de oportunidades. A Solar, que faz a distribuição da Coca-Cola e de tantos outros refrigerantes, chás e bebidas, está garantindo mais investimentos no nosso Estado, abrindo novas linhas de produção e permitindo que a gente possa tornar, cada vez mais, Pernambuco um grande polo produtor e logístico do Nordeste brasileiro. Agradeço a confiança da Solar por investir aqui, e nos colocamos sempre à disposição. Quem investe em Pernambuco é parceiro de Pernambuco e é quem traz nova esperança de que, de fato, a mudança está só começando”, destacou Raquel Lyra.

“Tanto pela localização estratégica quanto pelo apoio que o Estado dá a quem quer gerar emprego e renda para a sua população”, detalhou o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, André Teixeira.

Ele salientou que esse anúncio reforça a capacidade do Estado em ser o centro distribuidor do Nordeste.

Segundo o CEO da Solar Coca-Cola, André Sales, a implantação das duas linhas aumentarão em 50% a capacidade produtiva.

“Entre as nossas 13 unidades, a fábrica de Suape é a maior que nós temos. Além da ampliação na produção, também vamos aumentar a capacidade de armazenagem, tanto de produto acabado, quanto de matérias-primas para poder atender toda demanda aqui de Pernambuco e dos estados vizinhos”, concluiu.

Estiveram presentes o deputado estadual Jeferson Timóteo; o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Keko do Armazém; o assessor da governadora, José Pereira; o diretor-presidente de Suape, Márcio Guiot; a secretária-executiva de Sustentabilidade, Karla Godoy; o presidente do Conselho de Administração da Solar Coca-Cola, Ricardo Melo; o diretor regional da Solar Coca-Cola, Flavio Scalco; e outros representantes da empresa.









Veja também

DÍVIDAS Dívida pública pode alcançar até R$ 7,4 trilhões em 2024