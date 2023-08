Indústria de cannabis na Tailândia vive crescimento acelerado, e regulamentação pode ajudar

A- A+

Hoje em dia, em Bangkok, capital da Tailândia, é difícil não reparar nos dispensários de erva que servem os turistas e que se multiplicaram desde que o governo descriminalizou a droga no ano passado. Muitos deles aproveitam as regulamentações frouxas para vender abertamente aos visitantes flores secas de maconha que foram importadas ilegalmente do Canadá ou dos Estados Unidos. Numa tarde recente, uma loja anunciou as suas ofertas – variedades de erva com nomes como “Ice Cream Cake” e “Lemon Cookies” – como “as melhores da Califórnia”.

Mas esses dispensários poderão em breve fechar as portas devido à concorrência, ao excesso de oferta e às novas regulamentações esperadas em torno do cultivo e da venda da droga, disseram vários especialistas da indústria da cannabis em entrevistas. Os "sobreviventes", agora, venderão erva de alta qualidade cultivada internamente, o que ajuda a explicar a razão pela qual os investidores têm depositado milhões de dólares em plantações de cannabis de alta tecnologia em toda a Tailândia.

Embora ninguém saiba que tipo de regulamentos a liderança recém-eleita do país irá introduzir, especialistas da indústria da cannabis disseram que as regras provavelmente darão mais clareza aos investidores e tentarão fazer com que a entrada no mercado seja de uma forma que beneficie as empresas com as melhores cadeias de abastecimento nacionais.

“O dinheiro inteligente vai entrar”, disse recentemente Sirasit Praneenij, codiretor executivo da empresa de cultivo de maconha Medicana, em uma fazenda interna de cannabis nos arredores de Bangkok. Ele usava um jaleco branco e estava perto de salas de cultivo repletas de luzes LED, sistemas avançados de irrigação e fileiras e mais fileiras de plantas jovens de maconha.

Muitos produtores tailandeses de cannabis, “incluindo nós, ficam felizes em cumprir as regulamentações saudáveis”, acrescentou Sirasit, cuja fazenda de US$ 2 milhões produz de 25 a 30 kg por mês de flores secas de maconha, a parte que causa o barato. Parte disso é vendida no dispensário de uma empresa irmã no centro da cidade, a Dr. Dope.

À medida que as jurisdições nos Estados Unidos e em outros países liberalizam progressivamente as suas leis em torno da marijuana, a novidade da erva legal está passando para os residentes. Mas a indústria tailandesa está prosperando em uma região onde longas penas de prisão – ou pior – por posse, consumo ou tráfico de marijuana ainda são a norma.

A Tailândia também já teve leis tão severas. Mas quando o governo retirou as flores de marijuana da sua lista de narcóticos proibidos em junho de 2022, uma indústria nacional apareceu da noite para o dia, começando com “camiões de erva” em zonas turísticas. Menos de um ano depois, havia cerca de 12 mil dispensários registrados – segundo algumas estimativas, mais do que nos Estados Unidos.

Um atrativo óbvio para os investidores é que a indústria tailandesa da cannabis combina perfeitamente com uma fonte principal de clientes: os turistas, dos quais havia quase 40 milhões anualmente antes da pandemia, e que agora estão a começar a regressar. Os produtores dizem que os turistas, e não os locais, são o seu principal mercado-alvo.

Mas como a legislatura tailandesa ainda não aprovou uma lei para clarificar as zonas jurídicas cinzentas, a indústria existe num estado de limbo regulamentar. Todas as vendas ainda são tecnicamente para fins médicos, mesmo que a cannabis seja amplamente utilizada na prática como droga para festas, e as importações ilegais tenham se tornado tão comuns que algumas lojas as anunciam abertamente.

O excesso de oferta e as importações ilegais fizeram com que os preços da cannabis no varejo caíssem cerca de um terço nos últimos meses, para o equivalente a cerca de US$ 22 por grama, e alguns dispensários fecharam durante a baixa temporada de verão para o turismo, disse Lucksipha Sirithawornsatit, diretor administrativo da Vinzan. uma empresa de comércio e marketing de cannabis com sede em Bangkok.

Também há incerteza sobre como serão as regulamentações sobre a cannabis na Tailândia. Srettha Thavisin , o novo primeiro-ministro eleito pelo Parlamento tailandês na terça-feira , disse aos repórteres antes das eleições gerais de maio que seu partido político, Pheu Thai, não queria a “legalização total da cannabis” e apoiaria o uso apenas para fins médicos.

De qualquer forma, os investidores estrangeiros e tailandeses estão a acumular-se no mercado. Dados precisos sobre investimentos são escassos, mas Lucksipha disse que algumas empresas já construíram fazendas internas caras em toda a Tailândia com investimentos dos Estados Unidos, Europa, Austrália, Rússia e Cingapura, entre outros lugares.

Vários empresários de cannabis disseram em entrevistas que esperavam que os preços se estabilizassem assim que houvesse clareza regulatória e que o governo tailandês não ousaria destruir uma indústria com potencial económico significativo.

“As pessoas agora veem claramente que não vamos colocar Pandora de volta na caixa”, disse James Porter, executivo-chefe do Siam Green , um dispensário que arrecadou cerca de US$ 1 milhão de investidores em Bangladesh, Índia, Tailândia e Estados Unidos. Estados. “As empresas que estão operando adequadamente, que têm uma boa equipe de gestão e que estão bem capitalizadas serão as que acabarão permanecendo”, disse Porter, que já trabalhou em start-ups em Nova York e Miami.

A Siam Green, que planeia abrir mais três ou quatro dispensários este ano, é uma das várias empresas de cannabis que pretendem expandir-se. A Medicana e sua empresa irmã, por exemplo, planejam gastar US$ 5 milhões adicionais na agricultura, no varejo e no desenvolvimento de produtos, disse Sirasit.

Numa escala maior, a Advanced Canna Technologies , uma empresa israelita que trabalhou em quintas de cannabis nos Estados Unidos e noutros lugares, abriu recentemente uma quinta interior de 2.000 metros quadrados e 3 milhões de dólares em Banguecoque com um parceiro local e financiamento de investidores cingapurianos. Ou Engler, presidente-executivo da ACT, disse que o plano é começar a colher cerca de 264 libras de flores secas por mês, a partir de outubro, e se tornar um participante “sério” de longo prazo no mercado tailandês, mesmo que os preços no varejo da erva caiam ainda mais.

Os dispensários são a parte mais visível da indústria de cannabis da Tailândia, mas a droga também foi prescrita em centenas de clínicas de medicina tradicional e desempenha um papel proeminente em pelo menos um negócio de hospitalidade: o Beach Samui, um hotel boutique no sul da Tailândia, tem um dispensário local e foi modelado em retiros de bem-estar baseados em plantas na Europa e na América Central.

Outras empresas estão se concentrando no CBD, um extrato de cannabis que não deixa os usuários chapados, mas normalmente é anunciado como uma panaceia terapêutica . Uma delas é a Good Neighbors Biotechnology, uma empresa tailandesa de 2 anos que vende produtos de CBD em dispensários e planeja eventualmente atingir farmácias.

“Esta é uma boa oportunidade para ganhar dinheiro e ajudar as pessoas”, disse Sakonpob Kittiwarawut, fundador da empresa, durante uma visita ao seu laboratório na província de Nakhon Ratchasima, a nordeste de Banguecoque. A instalação elegante – superfícies brancas, equipamento de destilação de vidro, cientistas com jalecos e máscaras faciais – tinha a aparência de uma fábrica farmacêutica e o cheiro de um concerto de Phish.

Nem todo mundo compartilha de seu otimismo. Shivek Sachdev , especialista do setor em Bangkok, disse que duas grandes empresas de CBD na Tailândia já haviam falido devido a uma queda no preço do extrato de CBD e que o mercado estava agora “bastante saturado”.

Quanto às flores secas, um risco a longo prazo é que os agricultores e empresas tailandesas possam ser expulsos do mercado por grandes concorrentes estrangeiros que estabelecem as suas próprias cadeias de abastecimento desde a exploração agrícola até ao dispensário, disse Sachdev, fundador da Cantrak, uma empresa empresa que ajuda os agricultores tailandeses de cannabis com a rastreabilidade da cadeia de abastecimento.

Por enquanto, porém, o mercado ainda está aberto aos pequenos agricultores tailandeses que produzem flores de alta qualidade, disse Lucksipha, a comerciante de cannabis. Ela acrescentou que alguns dispensários prosperariam com a força de um bom marketing e atendimento ao cliente.

“É uma questão do proprietário, da vibração e dos bartenders”, disse ela, referindo-se ao equivalente da maconha aos bartenders.

Numa recente noite no Siam Green, em Banguecoque, os interessados explicavam o sabor e os perfis químicos das variedades de marijuana do dispensário a Vera Murcia, uma turista das Filipinas. Depois de considerar opções como “White Truffle” e “Durban Poison”, ela se contentou com “Candy Crush”, uma variedade anunciada para fazer os fumantes sentirem fome, relaxamento e felicidade.

“Quero estar feliz e com fome”, disse Murcia, 37 anos, que trabalha no setor de call center.

A erva foi entregue no primeiro pedido em poucos minutos: ela estava rindo depois de alguns rasgos em um cano.

