Indústria Indústria de Pernambuco mantém confiança acima da média nacional, apesar de leve recuo ICEI atinge 53,3 pontos em fevereiro e segue em patamar otimista, enquanto indicador nacional permanece abaixo da linha dos 50 pontos

A confiança do empresário industrial de Pernambuco registrou uma leve queda em fevereiro de 2026, mas continua em nível considerado otimista. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) recuou 0,3 ponto na comparação com janeiro, chegando a 53,3 pontos. Mesmo com a oscilação, o resultado permanece acima dos 50 pontos - linha que divide otimismo e pessimismo - indicando que o setor industrial no estado segue confiante.

Em relação a fevereiro de 2025, o índice apresentou retração de 3,3 pontos. Ainda assim, o desempenho revela a resiliência da indústria pernambucana, que mantém perspectivas positivas mesmo diante de um ambiente econômico desafiador, marcado por juros elevados, crédito mais restrito e incertezas macroeconômicas.

Para o economista da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Cézar Andrade, o dado reforça a capacidade de adaptação do setor. “Mesmo com um ambiente nacional mais adverso, o empresário pernambucano continua confiante. Isso reflete tanto a busca por eficiência e inovação dentro das empresas quanto a percepção de oportunidades na economia local”, avalia.

No cenário nacional, o ICEI também apresentou retração em fevereiro, com queda de 0,4 ponto, atingindo 48,2 pontos — permanecendo abaixo da linha dos 50 pontos e indicando predominância de pessimismo no país. Na comparação anual, o recuo foi de 0,9 ponto.

A diferença entre os resultados evidencia o desempenho relativamente mais positivo de Pernambuco frente à média nacional. “Quando comparamos os resultados, fica claro que a indústria pernambucana está mais confiante do que o conjunto do país, o que sinaliza expectativas mais favoráveis para os próximos meses”, conclui Cézar Andrade.

