Qua, 25 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Indústria

Indústria de Pernambuco mantém confiança acima da média nacional, apesar de leve recuo

ICEI atinge 53,3 pontos em fevereiro e segue em patamar otimista, enquanto indicador nacional permanece abaixo da linha dos 50 pontos

Reportar Erro
Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe)Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) - Foto: Divulgação

A confiança do empresário industrial de Pernambuco registrou uma leve queda em fevereiro de 2026, mas continua em nível considerado otimista. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) recuou 0,3 ponto na comparação com janeiro, chegando a 53,3 pontos. Mesmo com a oscilação, o resultado permanece acima dos 50 pontos - linha que divide otimismo e pessimismo - indicando que o setor industrial no estado segue confiante.

Em relação a fevereiro de 2025, o índice apresentou retração de 3,3 pontos. Ainda assim, o desempenho revela a resiliência da indústria pernambucana, que mantém perspectivas positivas mesmo diante de um ambiente econômico desafiador, marcado por juros elevados, crédito mais restrito e incertezas macroeconômicas.

Leia também

• FIEPE reforça a defesa da indústria com atuação estratégica em infraestrutura e reforma tributária

• Grupo EQM é destaque em premiação da Fiepe em ESG e Jornalismo

• FIEPE realiza "Dia sem Imposto" para mostrar a influência da tributação na vida do consumidor

Para o economista da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Cézar Andrade, o dado reforça a capacidade de adaptação do setor. “Mesmo com um ambiente nacional mais adverso, o empresário pernambucano continua confiante. Isso reflete tanto a busca por eficiência e inovação dentro das empresas quanto a percepção de oportunidades na economia local”, avalia.

No cenário nacional, o ICEI também apresentou retração em fevereiro, com queda de 0,4 ponto, atingindo 48,2 pontos — permanecendo abaixo da linha dos 50 pontos e indicando predominância de pessimismo no país. Na comparação anual, o recuo foi de 0,9 ponto.

A diferença entre os resultados evidencia o desempenho relativamente mais positivo de Pernambuco frente à média nacional. “Quando comparamos os resultados, fica claro que a indústria pernambucana está mais confiante do que o conjunto do país, o que sinaliza expectativas mais favoráveis para os próximos meses”, conclui Cézar Andrade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter