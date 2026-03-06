Sex, 06 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ECONOMIA

Indústria de transformação tem maior expansão desde junho de 2024, mostra IBGE

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal

Reportar Erro
Indústria de transformaçãoIndústria de transformação - Foto: Freepik/Reprodução

A indústria de transformação brasileira registrou alta de 2,1% em janeiro ante dezembro. Já as indústrias extrativas cresceram 1,2%. Na média global, a produção industrial teve elevação de 1,8% em janeiro ante dezembro.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o instituto, a indústria de transformação registrou em janeiro ante dezembro a maior taxa desde junho de 2024, quando tinha avançado 4,9%.

Leia também

• Ibovespa cai para nível de 179 mil pontos com aversão a risco; Petrobras atenua queda

• Dólar sobe com guerra, petróleo forte e expectativa por payroll

• Produção industrial sobe 1,8% em janeiro ante dezembro, revela IBGE

"A transformação vinha de uma perda acumulada de -2,9% de setembro a dezembro de 2025. A transformação não elimina essa perda acumulada", reforçou André Macedo, gerente do IBGE.

Na comparação com janeiro de 2025, a produção da indústria de transformação encolheu 1,9% em janeiro de 2026, enquanto as extrativas aumentaram 11,9%. Na média global, a indústria cresceu 0,2% no período.

Marcas
Em janeiro, a indústria de transformação operava 17,1% aquém do pico alcançado em maio de 2011. Já as indústrias extrativas estavam 10,1% abaixo de ápice alcançado em abril de 2015.

Na média global, a indústria brasileira operava em dezembro 15,3% aquém do pico alcançado em maio de 2011.

Quanto ao patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, a indústria de transformação operava no mesmo nível (0,0%), e as indústrias extrativas funcionavam 14,3% além. Na média da indústria, a produção estava 1,8% acima do nível pré-pandemia.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter