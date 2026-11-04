Indústria em Pernambuco cresce 13,9% e supera média nacional

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A indústria de Pernambuco registrou um crescimento de 13,9% na produção entre janeiro e agosto de 2026, marca muito superior à média nacional de 0,8%, segundo a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. O avanço mantém o estado na segunda posição do país em expansão industrial no período, atrás apenas do Espírito Santo.

Para avaliar os reflexos desse ritmo de crescimento e orientar as cadeias produtivas locais sobre a migração para a CBS e o IBS, o auditório do Sesc Ler Goiana sediou, nesta terça-feira (3), o fórum "Impacto 360 – Reforma Tributária na Prática". A iniciativa reuniu empresários, contadores e gestores do Polo Automotivo da Mata Norte para debater reestruturação financeira e mitigação de riscos fiscais. Para o fundador da Valestrá, Fernando Cavalcanti, o momento de expansão exige rigor na gestão interna.

“Quem é empresário sabe que crescer também significa assumir responsabilidades maiores. Uma indústria pode aumentar a produção, conquistar novos contratos e, mesmo assim, enfrentar dificuldades de caixa ou perder competitividade. É preciso acompanhar os custos, compreender os efeitos das mudanças tributárias e avaliar os riscos antes que eles comprometam os resultados”, analisou.

Realizado no período da manhã, o encontro foi aberto por apresentações da diretora-executiva Cristiane Cavalcanti e da especialista Vitória Andrade. Em seguida, o advogado tributarista Mauro Pupim e o diretor de planejamento Edinaldo Carrion conduziram as discussões técnicas.

Os especialistas abordaram estratégias de precificação, gestão de fluxo de caixa, aproveitamento de créditos fiscais e a auditoria rigorosa sobre a situação tributária dos fornecedores. Na ocasião, também foram destacados os impactos de decisões recentes do STF, a exemplo do Tema 843 sobre créditos de ICMS.

A necessidade de reeducação fiscal imediata das companhias foi apontada por Cristiane Cavalcanti como fator decisivo para a adequação à legislação que entra em vigor em janeiro de 2027. O debate enfatizou ainda a urgência de uma atuação alinhada entre executivos, equipes contábeis e consultorias jurídicas.

A escolha de Goiana para sediar o evento acompanhou o peso econômico do município no estado. O presidente da AD Goiana, Gilberto Miranda, destacou que o elevado PIB per capita da cidade demandará um plano de ação estratégico tanto do setor privado quanto do poder público local, considerando a migração da cobrança do imposto da origem (produção) para o destino (consumo).

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