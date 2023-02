A- A+

indústria Indústria fecha 2022 com queda de 0,7% Produção do setor se encontra abaixo do período pré-pandemia

A indústria brasileira fechou 2022 no vermelho. O setor registrou queda de 0,7% no ano passado, e por isso se encontra abaixo do patamar pré-pandemia e quase 20% abaixo do ponto mais alto da série, registrado em maio de 2011. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta sexta-feira (03) pelo IBGE.

Em dezembro, o desempenho da indústria ficou estável após ligeira queda de -0,1% em novembro e leve alta de 0,3% em outubro, quando interrompeu dois meses consecutivos de taxas negativas.

A queda do setor industrial no ano passado foi precedida de uma alta de 3,9% em 2021. Apesar de o número parecer positivo, boa parte dessa alta em 2021 teve relação direta com o tombo de 4,9% observado em 2020, ocasionada por conta do início da pandemia. Até hoje a indústria não superou as perdas. Antes mesmo da pandemia, o setor já não vinha bem: em 2019, a produção caiu 1,1%.

