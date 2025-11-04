A- A+

PRODUÇÃO INDUSTRIAL Indústria opera 14,8% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011, aponta IBGE Na categoria de bens de capital, a produção está 29,8% abaixo do pico registrado em setembro de 2013

Em setembro, a indústria brasileira operava 14,8% aquém do pico alcançado em maio de 2011. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na categoria de bens de capital, a produção está 29,8% abaixo do pico registrado em setembro de 2013, enquanto os bens de consumo duráveis operam 32,2% abaixo do ápice de junho de 2013.

Os bens intermediários estão 11,2% aquém do auge de maio de 2011, e os bens semiduráveis e não duráveis operam em nível 14,2% inferior ao pico de junho de 2013.

Revisões

O IBGE revisou o resultado da produção industrial em agosto ante julho, de uma alta de 0,8% para uma elevação de 0,7%.



Veja também