MARCAS Indústria opera 2,3% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, mostra IBGE Os segmentos mais distantes do patamar pré-pandemia são vestuário e acessórios (-23,2%), móveis (-19,6%), produtos diversos (-18,0%) e produtos de madeira (-12,8%)

A indústria brasileira chegou a setembro operando 2,3% acima do patamar de fevereiro de 2020: 11 das 25 atividades investigadas estão operando em nível superior ao pré-crise sanitária. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em setembro, os níveis mais elevados em relação ao patamar de fevereiro de 2020 foram os registrados pelas atividades de produtos do fumo (76,6%), outros equipamentos de transporte (26,2%), impressão e reprodução de gravações (18,1%) e máquinas e equipamentos (13,1%).

No extremo oposto, os segmentos mais distantes do patamar pré-pandemia são vestuário e acessórios (-23,2%), móveis (-19,6%), produtos diversos (-18,0%) e produtos de madeira (-12,8%).

Entre as categorias de uso, a produção de bens de capital está 10,8% acima do nível de fevereiro de 2020. A fabricação de bens intermediários está 7,4% acima do pré-covid. Os bens duráveis estão 11,1% abaixo do pré-pandemia, e os bens semiduráveis e não duráveis estão 5,6% aquém do patamar de fevereiro de 2020.

