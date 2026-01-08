A- A+

PRODUÇÃO INDUSTRIAL Indústria opera 2,4% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, diz IBGE Entre as categorias de uso, a produção de bens de capital está 12,9% acima do nível de fevereiro de 2020

A indústria brasileira chegou a novembro operando 2,4% acima do patamar de fevereiro de 2020: 11 das 25 atividades investigadas estão operando em nível superior ao pré-crise sanitária. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em novembro, os níveis mais elevados em relação ao patamar de fevereiro de 2020 foram os registrados pelas atividades de outros equipamentos de transporte (26,9%), produtos do fumo (23,1%), máquinas e equipamentos (16,3%) e indústrias extrativas (11,7%).

No extremo oposto, os segmentos mais distantes do patamar pré-pandemia são móveis (-20,2%), vestuário e acessórios (-18,7%), produtos diversos (-16,0%) e couro e calçados (-12,6%).

Entre as categorias de uso, a produção de bens de capital está 12,9% acima do nível de fevereiro de 2020.

A fabricação de bens intermediários está 5,4% acima do pré-covid Os bens duráveis estão 11,1% abaixo do pré-pandemia, e os bens semiduráveis e não duráveis estão 3,6% aquém do patamar de fevereiro de 2020.



Veja também