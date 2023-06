A- A+

BRASIL Indústria volta a cair em abril, com retração em alimentos, máquinas e veículos Perda de ritmo acontece após alta de 1% em março, quando interrompeu dois meses consecutivos de queda. Setor de produtos alimentícios puxa retração no período

Puxada por uma queda nos setores de alimentos, máquinas e veículos, a produção industrial brasileira voltou para o campo negativo em abril.



O setor recuou 0,6% após uma alta de 1% em março, quando interrompeu dois meses consecutivos de queda. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE.

Com o resultado, o setor continua patinando e se encontra 2% abaixo do nível pré-pandemia, observado em fevereiro de 2020.

As principais influências negativas vieram de produtos alimentícios (-3,2%), máquinas e equipamentos (-9,9%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-4,6%)

Na quinta-feira, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre mostrou que a indústria patina neste início de ano: variou -0,1% no primeiro trimestre de 2023. O setor ainda não conseguiu superar o pico da produção atingido em 2013. É o único que ainda está abaixo desse patamar.

Dos 25 ramos de atividade investigados pela pesquisa, 16 registraram queda em abril. Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo, essa disseminação de resultados negativos não era vista desde outubro do ano passado.



Queda na produção de alimentos e automóveis

Responsável pelo maior impacto negativo no resultado do mês, o setor de produtos alimentícios caiu pelo quarto mês seguido - período em que acumulou uma perda de 7,3%. Segundo o analista da pesquisa, André Macedo, o saldo do setor ainda é positivo, com ganho acumulado de 20%, por conta de três meses consecutivos de avanço.

Em abril, segundo o analista, a queda na produção de açúcar, puxada por um maior volume de chuvas nas regiões produtoras de cana-de-açúcar da região Centro-Sul, atrapalhou o desempenho deste segmento. O que ajudou a conter quedas ainda maiores no ramo de alimentos foi a retomada do setor de carnes de bovinos, após ser afetado pelas restrições de exportação para a China.

