ipca Inflação acelera e sobe 0,83% em fevereiro com reajustes de educação Alta nas mensalidades escolares pressionou indicador. Alimentação no domicílio também ficou mais cara no mês, com alta de 1,12%

Puxada pelos reajustes da educação, a inflação acelerou e registrou uma alta de 0,83% em fevereiro, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE nesta terça-feira (12). O resultado veio ligeiramente acima do esperado pelos analistas, que projetavam alta em torno de 0,78% no mês, de acordo com a mediana das projeções coletadas pelo Valor Data.

Com o resultado, o indicador acumula alta de 1,25% no ano e 4,50% em 12 meses

Em fevereiro de 2023, o IPCA havia subido de 0,84%

Em janeiro deste ano, o indicador teve alta de 0,42% e acumulava 4,51% em 12 meses

O mês de fevereiro historicamente é influenciado pela alta do grupo Educação, que sofre incidência do reajuste dos cursos regulares no período.

