INFLAÇÃO Inflação ao consumidor na Argentina sobe 3,7% em março ante fevereiro Segundo o Indec, o índice acumula uma variação de 8,6% no ano

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 3,7% em março na comparação mensal, informou nesta sexta-feira, 11, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). O índice acelerou após alta de 2,4% em fevereiro no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 55,9% em março, o que representou uma desaceleração ante o nível de 66,9% em fevereiro.

Segundo o Indec, o índice acumula uma variação de 8,6% no ano. O setor com maior aumento no mês foi Educação (21,6%).

Em seguida, veio Alimentos e bebidas não alcoólicas (5,9%).

Já os dois setores que apresentaram as menores variações no mês foram Bebidas alcoólicas e tabaco (0,8%) e Recreação e cultura (0,2%).

