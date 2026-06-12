Sex, 12 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
IPCA

Inflação cede em maio, mas taxa de 0,58% é a maior para o mês desde 2021

Alimentos e energia elétrica puxam alta do IPCA

Reportar Erro
Um dos principais vilões este mês foi o grupo da alimentação, que cresceu 1,33%Um dos principais vilões este mês foi o grupo da alimentação, que cresceu 1,33% - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A inflação chegou a 0,58% em maio, após alta de 0,67% em abril. Embora tenha desacelerado, esse é o maior número para o mês desde 2021, quando chegou a 0,83%. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, a partir do Índice de preços ao consumidor amplo (IPCA), e veio acima do esperado por analistas de mercado, que projetavam alta de 0,53%.

Um dos principais vilões este mês foi o grupo da alimentação, que cresceu 1,33%, correspondendo por metade do resultado do mês. Os alimentos vem mostrando altas sucessivas diante de condições climáticas desfavoráveis somadas aos impactos indiretos da guerra no Oriente Médio, que reduziu a oferta mundial de petróleo e encareceu o preço dos combustíveis e fretes.

Leia também

• Integrante do BCE diz que alta de juros busca conter efeitos secundários da inflação

• FGV: itens agropecuários desaceleram inflação no atacado no IGP-DI de maio

• Materiais sobem menos e desaceleram inflação da construção no IGP-DI de maio

No acumulado em 12 meses, o índice chegou a 4,72%, voltando a ultrapassar o teto da meta estabelecida pelo Banco Central em 3%, com tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo.

Para os próximos meses, a perspectiva dos economistas é de uma inflação que deve continuar pressionada, ainda sentindo impactos do conflito, para além da previsão de um El Ninõ mais forte que o esperado no segundo semestre.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter