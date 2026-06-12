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IPCA Inflação cede em maio, mas taxa de 0,58% é a maior para o mês desde 2021 Alimentos e energia elétrica puxam alta do IPCA

A inflação chegou a 0,58% em maio, após alta de 0,67% em abril. Embora tenha desacelerado, esse é o maior número para o mês desde 2021, quando chegou a 0,83%. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, a partir do Índice de preços ao consumidor amplo (IPCA), e veio acima do esperado por analistas de mercado, que projetavam alta de 0,53%.

Um dos principais vilões este mês foi o grupo da alimentação, que cresceu 1,33%, correspondendo por metade do resultado do mês. Os alimentos vem mostrando altas sucessivas diante de condições climáticas desfavoráveis somadas aos impactos indiretos da guerra no Oriente Médio, que reduziu a oferta mundial de petróleo e encareceu o preço dos combustíveis e fretes.

No acumulado em 12 meses, o índice chegou a 4,72%, voltando a ultrapassar o teto da meta estabelecida pelo Banco Central em 3%, com tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo.

Para os próximos meses, a perspectiva dos economistas é de uma inflação que deve continuar pressionada, ainda sentindo impactos do conflito, para além da previsão de um El Ninõ mais forte que o esperado no segundo semestre.

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