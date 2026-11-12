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Internacional Inflação da Argentina segue em alta em outubro, pelo segundo mês consecutivo A inflação em outubro foi de 2,2%, elevando o índice acumulado no ano para 26,3% e, nos últimos 12 meses, para 33,1%

O índice de preços ao consumidor da Argentina continuou em alta em outubro, quando registrou seu maior nível dos últimos seis meses, informou nesta quinta-feira (12) o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec).

A inflação em outubro foi de 2,2%, elevando o índice acumulado no ano para 26,3% e, nos últimos 12 meses, para 33,1%.

O setor que apresentou o maior aumento em outubro foi o de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (4,2%).

O combate à inflação é uma prioridade do governo do presidente liberal Javier Milei, que prometeu acabar com esse problema crônico da economia argentina por meio de um rigoroso programa de austeridade.

A inflação passou de 211% ao ano em 2023, quando Milei assumiu o poder, para 117% em 2024 e 31,5% em 2025.

O governo havia previsto em seu orçamento para este ano uma inflação de 10,1%, mas, em setembro, elevou essa projeção para 29%.

A estimativa de inflação para 2027 é de 18%.

O Indec também divulgou nesta quinta-feira o valor da cesta básica total, que inclui alimentos e outros bens e serviços essenciais e é utilizada para determinar a linha da pobreza.

Uma família de dois adultos e duas crianças na região da Grande Buenos Aires precisou de uma renda mensal equivalente a US$ 1.000 (R$ 5.600) em outubro para não ser considerada pobre.

A pobreza atingiu 32,3% da população no primeiro semestre de 2026, segundo os dados mais recentes, divulgados em setembro.

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