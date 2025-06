Inflação de serviços no IPCA sai de 0,20% em abril para 0,18% em maio, mostra IBGE

A- A+

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,20% em abril para uma alta de 0,18% em maio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os preços de itens monitorados pelo governo saíram de uma elevação de 0,35% em abril para uma alta de 0,70% em maio.

No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 6,03% em abril para 5,80% em maio. A inflação de monitorados em 12 meses saiu de 4,71% em abril para 4,86% em maio.

O mercado de trabalho aquecido, com avanços no emprego e na massa salarial, tem sustentado a inflação de serviços acumulada em 12 meses rodando acima do patamar da inflação geral no País, apontou Fernando Gonçalves, gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE.

O IPCA de maio ficou em 0,26%. A taxa acumulada pelo IPCA nos 12 meses terminados em maio foi de 5,32%.

"A gente está com um mercado de trabalho mais aquecido, mais pessoas empregadas, a renda média maior. Tudo isso acaba tendo algum impacto para o consumo", diz Gonçalves. "O encarecimento de custos, como energia elétrica e taxa de água e esgoto, também acaba trazendo reflexo no valor final que é cobrado do consumidor."



Veja também