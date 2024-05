Inflação de serviços sai de 0,10% em março para 0,05% em abril no IPCA

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,10% em março para uma alta de 0,05% em abril, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

"No mês de abril, a demanda por serviços turísticos é mais baixa em relação ao início do ano, meses de férias, meses de verão. Pode ser um fator que explica a queda em itens de turismo", disse André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.