A- A+

SERVIÇOS Inflação de serviços sai de 0,13% em setembro para 0,41% em outubro no IPCA Os preços de itens monitorados pelo governo saíram de uma elevação de 1,87% em setembro para deflação de 0,16% em outubro

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,13% em setembro para uma alta de 0,41% em outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os preços de itens monitorados pelo governo saíram de uma elevação de 1,87% em setembro para deflação de 0,16% em outubro.

No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 6,14% em setembro para 6,20% em outubro. A inflação de monitorados em 12 meses saiu de 5,11% em setembro para 4,20% em outubro.

Segundo Fernando Gonçalves, técnico do IPCA no IBGE, alguns serviços podem estar sim com pressão de demanda, como passagens aéreas, enquanto outros itens podem estar subindo por uma reposição de alta de custos.



Veja também