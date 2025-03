Inflação de serviços sai de 0,78% em janeiro para 0,82% em fevereiro no IPCA

A- A+

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,78% em janeiro para uma alta de 0,82% em fevereiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os preços de itens monitorados pelo governo saíram de uma queda de 1,52% em janeiro para uma elevação de 3,16% em fevereiro.

No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 5,57% em janeiro para 5,32% em fevereiro. A inflação de monitorados em 12 meses saiu de 2,87% em dezembro para 5,19% em fevereiro.

Segundo Fernando Gonçalves, gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE, o mercado de trabalho aquecido pode explicar o fato de a inflação de serviços acumulada em 12 meses se manter rodando acima do nível da inflação geral no País. O IPCA de fevereiro ficou em 1,31%. A taxa acumulada pelo IPCA nos 12 meses terminados em fevereiro foi de 5,06%.

"A desocupação, a gente vem observando, que vem diminuindo. Aumentou a população ocupada, aumentou a massa salarial. Isso tudo traz um consumo maior. Isso pode estar se refletindo nos (preços dos) serviços", avaliou Gonçalves.



