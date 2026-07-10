IPCA
Inflação desacelera para 0,16% em junho, aponta IBGE
Com o resultado, o índice acumulado em 12 meses ficou em 4,64%
Os preços ao consumidor brasileiro perderam força ao subir 0,16% em junho, ante alta de 0,58% em maio, apontam dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira. Com o resultado, o índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) acumulado em 12 meses ficou em 4,64%, abaixo dos 4,72% dos 12 meses imediatamente anteriores.
Leia também
• Riscos nas perspectivas de inflação ainda se inclinam para o lado positivo, aponta ata do Fed
• Presidente do Fed diz estar mais otimista com inflação devido à queda nos preços da energia
• BV: preço de automóveis usados sobe 0,57% em junho; alta em 12 meses (6,87%) supera inflação
Analistas do mercado estimavam alta em torno de 0,31% em junho, segundo mediana das projeções de 27 consultorias e instituições financeiras reunidas pelo Valor Data.