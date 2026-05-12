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Taxa de Juros Inflação desacelera para 0,67% em abril, mas alimentos continuam subindo No acumulado nos 12 meses, o número continua subindo: saiu de 4,14% em março para 4,39%, ficando cada vez mais distante do centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN

A inflação do Brasil teve alta de 0,67% em abril, em desaceleração em relação ao mês anterior, quando o número foi de 0,88%. O resultado, divulgado nesta terça-feira pelo IBGE ,veio em linha com o esperado por analistas de mercado, que projetavam 0,67%.

No acumulado nos 12 meses, o número continua subindo: saiu de 4,14% em março para 4,39%, ficando cada vez mais distante do centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo.

Apesar da desaceleração em abril, a expectativa para o segundo trimestre é de preços pressionados, com choque do petróleo sobre os combustíveis se somando às previsões de um El Niño e recaindo sobre os alimentos.

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