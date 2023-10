Inflação dos Estados Unidos se mantém estável em setembro

A- A+

A inflação permaneceu estável nos Estados Unidos em setembro, de acordo com dados do governo divulgados nesta quinta-feira (12), o que deu às autoridades um certo alívio em sua batalha para conter o aumento de preços.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), um indicador de inflação monitorado de perto, subiu 3,7% em termos anuais, a mesma taxa de agosto, informou o Departamento do Trabalho.

Mês a mês, no entanto, a inflação desacelerou, de 0,6% para 0,4%, segundo o último informe.

Além disso, o índice, que exclui os segmentos voláteis de alimentos e energia, esfriou para 4,1%, o nível mais baixo em dois anos.

A desaceleração da inflação será uma boa notícia para o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, que empreende uma agressiva campanha de aumentos das taxas de juros desde março do ano passado para reduzir a demanda e, ao mesmo tempo, o ritmo do aumento dos preços.

Embora as autoridades do Fed tenham deixado as portas abertas para um novo aumento da taxa de referência ainda este ano, números mais baixos da inflação poderão reduzir a necessidade de adotar essa medida em sua próxima reunião.

Além dos custos de moradia, "um aumento no índice da gasolina também contribuiu de maneira significativa" para o aumento mensal, disse o Departamento do Trabalho.

