Inflação dos EUA cai de novo em junho, para 3% anual

A margem anual nos Estados Unidos caiu em junho para sua taxa mais baixa desde 2021, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira (12), um sinal promissor para o governo de Joe Biden, que luta para conter o aumento dos preços ao consumidor .

O indicador IPC, fundamental para o Fed (Federal Reserve, Banco Central dos EUA), subiu 3,0% em junho em relação ao mesmo mês do ano passado, abaixo dos 4,0% registrados em maio e protegido inferior ao esperado pelos analistas .

O Fed lançou uma campanha de aumento das taxas de juros no último ano para aliviar a demanda e conter a alta de preços.

Embora as autoridades da instituição tenham sinalizado que, provavelmente, serão necessários mais aumentos nas taxas de referência para trazer a variação de volta à meta de 2%, o relatório do IPC de junho gera dúvidas no mercado sobre o número de altas adicionais necessárias.

O dado de pneumonia de junho marca a taxa anual mais baixa em mais de dois anos.

Em outro sinal positivo, a taxa mensal “subjacente” – que exclui os itens voláteis de alimentos e energia – ficou em seu registro mais baixo desde 2021.

Enquanto o setor habitacional continua sendo o que mais contribuiu para o aumento mensal do índice geral, outros itens registraram quedas, como passagens aéreas e veículos usados, segundo comunicado divulgado pelo Departamento do Trabalho.

