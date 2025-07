Inflação dos EUA subiu para 2,7% ao ano em junho

A- A+

A inflação dos Estados Unidos subiu para 2,7% ao ano em junho, em linha com as expectativas dos analistas devido ao impacto nos preços das tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira (15).

Em maio, o índice de preços ao consumidor (IPC) foi de 2,4% na comparação anual.

O aumento também foi registrado no índice mensal, com alta de 0,3% em junho, em comparação com 0,1% em maio, principalmente devido aos preços da energia, algo esperado pelos analistas.

Trump impôs uma tarifa abrangente de 10% a praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos em abril e também anunciou tarifas setoriais específicas para aço, alumínio e automóveis.

Os analistas alertaram para o potencial impacto que essas tarifas poderiam ter sobre a inflação.

Excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, o índice de preços aumentou 0,2% na comparação mensal e 2,9% na comparação anual.

Os preços do petróleo subiram acentuadamente em junho devido ao conflito entre Israel e o Irã.

No setor de energia, os preços da eletricidade e do gás também subiram significativamente em comparação com maio.

Os consumidores americanos também enfrentam leves aumentos nos preços de alimentos, saúde e moradia, um dos principais impulsionadores da inflação persistente nos últimos meses.

