Inflação dos EUA volta a subir em julho, a 3,3%, segundo PCE

A inflação voltou a se acelerar em julho nos Estados Unidos, para 3,3% interanual, contra 3,0% em junho, conforme o índice segundo o Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), a medida utilizada pelo Fed (Banco Central americano), que quer levá-la para 2,0%.

"Os preços dos bens caíram 0,3%, e os preços dos serviços subiram 0,4%", informou o Departamento do Comércio, que publicou os dados nesta quinta-feira (31).

O índice PCE segue a mesma tendência do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), publicado anteriormente e que situou a inflação em 3,2% interanual em julho, contra 3,0% em junho.

O PCE é medido pelo Escritório de Análises Econômicas (BEA, na sigla em inglês), ligado do Departamento do Comércio, e o IPC, pelo Escritório de Estatística do Trabalho (BLS, na sigla em inglês), órgão subordinado ao Departamento do Trabalho.

Em um mês, a inflação do PCE permaneceu estável em 0,2%, em linha com as expectativas dos analistas.

Excluindo-se os preços dos produtos de energia e dos alimentos, a chamada inflação subjacente também se acelerou, para 4,2% em termos homólogos, contra os 4,1% registrados em junho, e também se manteve estável em um mês, em 0,2%.

Já a despesa das famílias subiu (+0,8% frente a +0,6% em junho), com um aumento menor da renda (+0,2% face a +0,3%).

O Fed, responsável pela redução da inflação, elevou sua taxa diretriz 11 vezes desde março de 2022. Atualmente em seu nível mais alto em 22 anos, situa-se na faixa de 5,25% a 5,50%.

