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EUA Inflação está "alta demais" nos EUA, diz presidente do Fed "Alta nos preços é o principal problema económico do país", diz o presidente do Banco Central Americano

A inflação está "alta demais" nos Estados Unidos, declarou nesta quarta-feira (28) o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Kevin Warsh, ao apontar o nível de preços como o principal problema econômico do país.

“Não quero e não posso classificar (as condições financeiras) como restritivas”, acrescentou Warsh em entrevista coletiva, após o Fed ter decidido manter inalteradas as suas taxas de juros.

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