EUA
Inflação está "alta demais" nos EUA, diz presidente do Fed
"Alta nos preços é o principal problema económico do país", diz o presidente do Banco Central Americano
O presidente do Federal Reserve dos EUA, Kevin Warsh, discursa durante uma coletiva de imprensa após a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) sobre a taxa de juros - Foto: SAUL LOEB/AFP
A inflação está "alta demais" nos Estados Unidos, declarou nesta quarta-feira (28) o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Kevin Warsh, ao apontar o nível de preços como o principal problema econômico do país.
“Não quero e não posso classificar (as condições financeiras) como restritivas”, acrescentou Warsh em entrevista coletiva, após o Fed ter decidido manter inalteradas as suas taxas de juros.