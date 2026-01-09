A- A+

Mercado Inflação fecha 2025 em 4,26%, abaixo do teto da meta pela primeira vez no governo Lula 3 O índice não ficava dentro do intervalo da meta no acumulado fechado de um ano desde 2019

A inflação fechou em 4,26% no ano de 2025, abaixo do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CNM) em 3%, com margem de 1,5 pontos percentuais para cima e para baixo. Essa é a primeira vez que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fica dentro deste intervalo no acumulado fechado de um ano desde 2019, quando ficou em 4,31%, sendo também a primeira vez dentro do atual governo Lula que esse número é registrado.

O resultado, divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira, representa um alívio para o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, que não precisará redigir a carta para justificar inflação fora da meta, documento que ele já escreveu duas vezes desde o início de seu mandato, no início deste ano.

O número veio levemente abaixo das expectativas dos analistas de mercado ouvidos pela Bloomberg, que projetavam alta de 4,27% no acumulado do ano.

Embora a inflação dos alimentos tenha acelerado na variação mensal de dezembro, as quedas nos preços desse grupo registradas ao longo do ano foram essenciais para que o índice ficasse dentro do teto da meta em 2025.

