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Mercado Financeiro Inflação na zona do euro atinge 3,3% em agosto, maior nível em três anos Principal vetor inflacionário foi a energia, com um aumento de preços de 14,3% em termos anuais em agosto, quatro pontos acima da alta de julho (10,3%)

A inflação subiu em agosto na zona do euro e alcançou o nível mais elevado em três anos, consequência do aumento dos preços da energia devido ao conflito no Oriente Médio, segundo os dados divulgados nesta terça-feira pela agência estatística Eurostat.

A alta de preços nos 21 países que compartilham a moeda comum chegou a 3,3% em termos anuais em agosto, o que representa o nível mais elevado desde setembro de 2023. Em julho, o índice foi de 2,9%.

O principal vetor inflacionário foi a energia, com um aumento de preços de 14,3% em termos anuais em agosto, quatro pontos acima da alta de julho (10,3%).

O aumento foi de 3% no setor de serviços e de 1,2% nos bens industriais não energéticos e em alimentos, álcool e tabaco.

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