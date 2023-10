A- A+

Economia Inflação sobe 0,26% em setembro, diz IBGE Em 12 meses, o IPCA, índice de preços usado nas metas do Banco Central (BC), sobe 5,19%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) subiu 0,26% em setembro após avançar 0,23% em agosto, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira.

A mediana das projeções de 46 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data sobre o IPCA de setembro era de alta de 0,33%.

Em 12 meses, o índice acumulou avanço de 5,19% em setembro, ante os 4,61% acumulados em agosto.

Leia também • Inflação acumulada é menor para os mais pobres

O resultado do IPCA em 12 meses ficou acima da meta estabelecida pelo Banco Central (BC), de 3,25% para 2023, mesmo considerando a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, para mais ou para menos.

O dado confirma o cenário de alívio na inflação. Conforme o Boletim Focus, pesquisa do BC sobre a projeções de analistas de mercado, o IPCA fechará 2023 com alta de 4,86%, abaixo dos 4,93% que indicavam as estimativas um mês atrás.

Isso mantém a perspectiva de redução na taxa básica de juros (a Selic, hoje em 12,75% ao ano) pelo BC. O Comitê de Política Monetária (Copom) já sinalizou que seguirá com os cortes de meio ponto percentual, o que traria a Selic para 11,75% no fim do ano.

Veja também

Acordo Acordo busca aprimorar políticas sobre direitos humanos no BNDES