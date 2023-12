Inflação sobe 0,28% em novembro, puxada por alimentos

A- A+

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) subiu 0,28% em novembro, após alta de 0,24% em outubro. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira.

A mediana das expectativas coletadas pelo Valor Data indicavam alta de 0,30% em novembro

No ano, o IPCA acumula alta de 4,04% e, nos últimos 12 meses, expansão de 4,68%

Corte de juros

A melhora dos números da inflação no país tem levado o Banco Central a reduzir a Selic, a taxa básica de juros na economia, principal instrumento para controle do índice de preços. E a expectativa é de que a autoridade monetária dê continuidade ao ciclo de corte dos juros.

O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne nesta terça-feira (12) e na quarta-feira (13) para decidir a taxa básica de juros. Agentes econômicos esperam novo corte de 0,50 ponto percentual, mas ficam de olho na comunicação do comitê para percepção de indicações para decisões futuras. A taxa Selic hoje está em 12,25% ao ano.

A meta de inflação perseguida pelo BC é 3,25% para 2023, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Segundo boletim Focus, divulgado na segunda-feira pelo BC, as estimativas do IPCA para este ano passaram dos 4,55% da semana passada para 4,51% nesta semana.

