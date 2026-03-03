A- A+

economia Inflação sobe para 1,9% em fevereiro na zona do euro A primeira previsão para o mês de fevereiro supera o esperado pelos economistas consultados pela plataforma FactSet

A inflação subiu em fevereiro na zona do euro, estabelecendo-se em 1,9% em 12 meses, um décimo abaixo da meta do Banco Central Europeu (BCE), segundo dados publicados nesta terça-feira (3) pela agência de estatísticas Eurostat.

A primeira previsão para o mês de fevereiro supera o esperado pelos economistas consultados pela plataforma FactSet, que previam 1,7%; a mesma taxa de janeiro.

Esta alta inflacionária nos 21 países que utilizam a moeda única europeia deve-se principalmente ao setor de serviços, cujos preços aumentaram 3,4% no acumulado dos 12 meses em fevereiro, após os 3,2% registados em janeiro.

Além disso, a queda dos preços da energia desacelerou (-3,2% contra -4% em janeiro). E os preços dos bens industriais aumentaram um pouco mais rapidamente (+0,3 pontos, para 0,7%).

A inflação subjacente, que exclui os preços dos componentes mais voláteis (energia e alimentação) e que é a referência para os especialistas, subiu para 2,4% (+0,2 pontos).

Na zona do euro, a inflação moderou-se consideravelmente em relação ao recorde de 10,6% em 12 meses atingido em outubro de 2022, em um contexto de forte escalada dos preços da energia relacionada à guerra na Ucrânia.

A queda generalizada dos preços nos últimos dois anos levou o BCE a reduzir suas taxas de juros oficiais em oito ocasiões, entre junho de 2024 e junho de 2025. Desde então, sua taxa de juros oficial permanece em 2%.

